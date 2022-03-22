Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi
Ardahan'da yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolünde bir otobüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yolcu R.G'ye ait turşu bidonu içerisine gizlenmiş 63 sikke bulundu.
Tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkelere el koyan ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.
AA / Günay Nuh - Güncel