Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan'da turşu bidonuna gizlenmiş 63 sikke ele geçirildi

Ardahan'da yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yolcu otobüsünde, turşu bidonuna gizlenmiş tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolünde bir otobüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu R.G'ye ait turşu bidonu içerisine gizlenmiş 63 sikke bulundu.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkelere el koyan ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Ardahan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title