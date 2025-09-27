Ardahan'da Turizm Kalitesini Artıracak Teknik Destek Sözleşmesi İmzalandı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında, turizm sektöründe konaklamada hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik "Teknik Destek Sözleşmesi" imzalandı.

Ardahan TSO'daki imza töreni, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Sözleşmenin kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Demirci, oda olarak SERKA'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandıklarını anlattı.

Faaliyet kapsamında, kentteki turizm işletmelerine yönelik Uluslararası Otelcilik Kuralları Eğitimi verileceğini anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Eğitim sürecinde katılımcılara global otelcilik terminolojisi, ön büro ve kat hizmetleri standartları, seminer ve toplantı salonu düzenlemeleri, müşteri memnuniyeti ile otelcilikte kalite ve markalaşma uygulamaları gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunulacaktır. Ayrıca, turizm işletmelerinde görev yapan personelin yabancı misafirlerle daha etkili ve profesyonel bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla temel iş ingilizcesi uygulamalı olarak öğretilecektir. Böylece katılımcıların uluslararası hizmet standartlarına uyum sağlayabilecek düzeyde yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir.

Diğer taraftan, turizm işletmelerinin kurumsal kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla işletmelere otelcilikte toplam kalite yönetimi uygulamaları, marka değeri yaratma ve uluslararası marka standartlarına uyum ile sosyal medya pazarlaması otel ve bölge tanıtım stratejileri konularında danışmanlık desteği sağlanacaktır. Bu faaliyet ile Ardahan'ın turizm sektöründeki konumunun güçlendirilmesi ve ilin sahip olduğu turizm potansiyelinden etkin bir şekilde yararlanılması amaçlanmaktadır."

Karaca da sözleşmenin Ardahan ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.