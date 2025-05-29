Ardahan'da Trafik Kurallarına Uyum Kampanyası

Ardahan'da sürücüler, İçişleri Bakanlığının "Bir Kural 1 Ömür" kampanyasına, jandarmanın yaka kamerasına, "Emniyet kemerimi takıyorum, kurallara uyuyorum", "Araç kullanırken cep telefonu kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum" diyerek destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak uygulama noktasında denetim yaptı.

Burada birçok aracı durduran ekipler, rutin kontroller dışında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Durdurulan sürücüler de jandarma ekiplerinin kullanmaya başladığı yaka kamerasına, "Alkollü araç kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum", "Emniyet kemerimi takıyorum, kurallara uyuyorum", "Araç kullanırken cep telefonu kullanmıyorum, trafik kurallarına uyuyorum" diyerek, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyasına destek verdi.