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Ardahan'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

9 Aralık 2023 21:39 Son Güncelleme: 21:40 Abone Ol

Ardahan-Kars kara yolu Nebioğlu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında F.K. idaresindeki otomobil ile M.N'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki M.C.N. ve S.N. yaralandı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.