Ardahan'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Ardahan-Kars kara yolu Nebioğlu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında F.K. idaresindeki otomobil ile M.N'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki M.C.N. ve S.N. yaralandı. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
F.K. idaresindeki 34 CYJ 188 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolu Nebioğlu Kavşağı'nda, M.N'nin kullandığı 36 AAP 163 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.C.N. ve S.N. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.