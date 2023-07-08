Ardahan'da trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Ardahan-Ardanuç kara yolu Bağdaşen köyü Kinzi Kalesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 75 AAC 768 ile 36 ED 270 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.