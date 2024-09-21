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Ardahan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TA 0373 ve 28 ACM 171 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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