Ardahan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TA 0373 ve 28 ACM 171 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.