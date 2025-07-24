Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Ardahan-Göle kara yolu Tepeler mevkisinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil, Ardahan- Göle kara yolu Tepeler mevkisinde, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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