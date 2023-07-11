Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda bir çekici üstündeki ekskavatör iş makinesi üzerine düştü. Kazada tır sürücüsü ve Seydi Aydoğar yaralandı. Aynı yolun Posof ilçe çıkışında ise bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü Gazi Açıkgöz yaralandı.