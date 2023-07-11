Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda bir çekici üstündeki ekskavatör iş makinesi üzerine düştü. Kazada tır sürücüsü ve Seydi Aydoğar yaralandı. Aynı yolun Posof ilçe çıkışında ise bir otomobil şarampole devrildi ve sürücü Gazi Açıkgöz yaralandı.
Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Botaş mevkisinde Tuna Kara idaresindeki 14 EB 460 plakalı çekici üstündeki ekskavatör iş makinesinin üzerine düştü.
Kazada, tır sürücüsü ile Seydi Aydoğar yaralandı. Yolda kısa süreliğine trafik aksadı.
Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı yolun Posof ilçe çıkışı 3 kilometresinde Gazi Açıkgöz'ün kullandığı 75 AS 057 plakalı otomobil şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücü Açıkgöz Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.