Ardahan'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında tırla otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ardahan'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Abdulkadir Kızılboğa idaresindeki 47 KG 752 plakalı tır, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı kara yolunun Aşıkşenlik Tüneli Kavşağı mevkisinde Gürsel Akbıyık'ın kullandığı 34 VM 6743 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sinan Akbulak ve Ertan Göydağ yaralandı.
Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.