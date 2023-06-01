Ardahan'da tır sürücüsü aracında ölü bulundu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir tır sürücüsü, park halindeki aracında ölü bulundu. H.S'den (44) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı sahasında park halinde olduğu öğrenilen tırı kontrol eden ekipler, H.S'nin cesediyle karşılaştı. H.S'nin cesedi otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.