Ardahan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde cam yüklü bir tır devrildi. Sürücü sıkıştı, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Göle-Kars kara yolunun Eskidemirkapı mevkisinde, cam yüklü 41 AA 431 plakalı tır devrildi.

Sürücünün sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri

İstanbul Emniyeti'nde yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

Yanan otelde denetim yapan sanıktan çileden çıkaran savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.