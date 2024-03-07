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Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı

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Ardahan'da son 2 ayda terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı, 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bir organizatör tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanmasına yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Ardahan'da son 2 ayda terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı, 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bir organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanmasına yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

İlin huzur ve güveninin temini amacıyla 2024'te düzensiz göçle mücadeleye ağırlık verildiğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yılın ilk 2 ayında 10 düzensiz göçmen yakalandı. 10 organizatör şahsa işlem yapılırken, 1'i tutuklandı. Düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemleri uygulanmıştır. Terörle mücadele de kararlılık sürecek. Özellikle sosyal medya üzerinden terör örgütlerin lehine propaganda yapan şahısların yakalanmasına yönelik 7 kişi yakalanmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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