Ardahan'da tek katlı ev alev alev yandı: Yangına bahçe hortumla müdahale ettiler

ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde yangın çıkan tek katlı bir evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Bağdeşen köyünde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şerafettin Bilgin'e ait yaşadığı tek katlı evde akşam 22.30 sularında belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangıda evin büyük bölümü kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.