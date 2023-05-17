Ardahan'da tedavisi tamamlanan çakır kuşu doğaya bırakıldı

Ardahan'da kanadı kırık halde bulunun çakır kuşu tedavisinin ardından ekiplerce doğal ortamına salındı.

Kent kırsalında 44 gün önce vatandaşlarca kanadı kırık bulunan çakır kuşu, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ardından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kuşun 44 günlük tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince, Çamlıçatak ormanlığına getirilen çakır kuşu, doğaya bırakıldı.