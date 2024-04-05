Üye Girişi
Haberler

Ardahan'da tarımsal üretimi artırmak için 181 ton tohum dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da tarımsal üretimin artırılması için 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından kentte tarımın geliştirilmesi amacıyla uygulanan projeler kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde program düzenlendi.

Programda, il merkezi ve 5 ilçedeki 362 üreticiye, 181 ton arpa ile yulaf tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçiler, tohumların 7 bin 240 dekar alanda ekimini yapacak.

Vali Vekili Şahin Demir, törende yaptığı konuşmada, arpa ve yulaf tohumu desteğinin üretim için önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce benzeri desteklerin olduğunu anlatan Demir, " Ardahan'da hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımıyla birlikte arpa ve yulaf üretimi ekim faaliyetlerini arttırıp, ilimizde hububat üretimini yaygınlaştırarak tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliğini ve ekonomik karlılığını artırmak amacındayız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de bu seneyi ve 2025 yılını kapsayacak şekilde 25 köyün kürün, boru ve çoban evi ihtiyacını tamamlayacaklarını belirterek, "Küresel gıda krizinin tırmandığı günümüz koşullarında Ardahan'ın mevcut tarım ve hayvancılık potansiyelini daha üst seviyeye taşımak adına çalışmalarımız devam edecektir. Projede emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyor, üreticilerimize de bereketli hasatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu? Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı CANLI İZLE! Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı, kontrol altına alındı mı? Tarkan'ın kuzeni kimdir, neden müebbetle yargılandı? Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? KUŞ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER? Kuş gribi alarmı veriliyor! Kuş gribi nedir? Zorlu Enerji (ZOREN) katılım endeksine uygun mu? ZOREN helal mi, caiz mi? Zorlu Enerji (ZOREN) haram mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title