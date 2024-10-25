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Ardahan'da Tarım Üretim Planlaması Toplantısı Yapıldı

Ardahan'da Tarım Üretim Planlaması Toplantısı Yapıldı
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Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda çiftçiler ve tarım temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerce, tarım temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bayramoğlu köyünde düzenlenen toplantıda, il geneli 18 farklı köyde aynı toplantıların eş zamanlı gerçekleştiğini söyledi.

Müdürlük olarak teknik ve güçlü bir kadro ile üreticiyi bilgilendirmek istediklerini ifade eden Cineviz, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın çok önemsediği konuların başında bugünkü çalışmamız geliyor. Tarımsal üretimin planlanması ve bununla bağlantılı olarak yeni destekleme modelleri çok önemli. Bakanlıkça bu konuda bir çıkış gerçekleştirildi. Üretim planlanması noktasında, bakanlığımız yeni vizyonla bağlantılı olarak destekleme politikaları da buna göre düzenlendi. Sizlerin de yapılması planlanan bu büyük dönüşümle ilgili bilgi sahibi olmanız için buradayız. Dolayısıyla bakanlığımızın önemsediği bir durum söz konusu. Biz de tam olarak bu amaçla burada bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilik ardahan Ekonomi Güncel Tarım

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