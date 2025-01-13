Ardahan'da Soğuk Hava Şartları Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Ardahan'da hava buz kesti, şelale dondu

ARDAHAN - Ardahan Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden ve Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava şartları, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının eksi 18 derece ölçüldüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çeşmelerden, Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan su, soğuk hava sebebiyle buz tuttu. Oluşan görüntüler Pamukkale'yi akıllara getirdi.

Vatandaşlar buz kütlelerinin oluştuğu bu karede resim çektirmeyi de ihmal etmiyorlar. Enes Açıkyıldız isimli lise öğrencisi, "Ardahan'da dondurucu soğuklar geri geldi. Gördüğünüz gibi yamaçtan akan kar suları buz tuttu. ve bu görüntüler şelaleyi andırıyor" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan'da ise eksi 18 derece olarak ölçüldü.