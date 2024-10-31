Ardahan'da Soğuk Hava Otomobilleri Dondurdu

ARDAHAN'da soğuk hava nedeniyle otomobil camları dondu, bitkiler kırağı tuttu.

Ardahan'da soğuk havanın etkili olmasıyla, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düşmesi sonucu kapalı otoparkı bulunmayan sürücülere ait otomobillerin camı dondu. Kent merkezindeki parklarda, bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu. Sürücüler, bu yıl kışın erken geldiğini, sabah saatlerinde otomobillerini akü takviyesi ile güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.