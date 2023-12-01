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Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor: Çatılarda buz sarkıtları oluştu

1 Aralık 2023 22:38 Son Güncelleme: 22:40 Abone Ol

Ardahan'da soğuk hava, sis ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Ardahan'da, sabah saatlerinde bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Sisin etkili olduğu Kura nehri kıyısında bulunan ağaçlar kırağı tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşan kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti.