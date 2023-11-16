ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA; CAMLAR DONDU, BİTKİLER KIRAĞI TUTTU

ARDAHAN'da soğuk hava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.

Kentte soğuk hava etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü. Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldı. (DHA)