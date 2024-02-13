Ardahan'da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu

ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğukları etkisini sürdürüyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10,1 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar donan araçlarını takviye yaparak çalıştırabildi.

Aracını takviye yaptırarak çalıştıran Burhan Avşar, "Ardahan'ın soğuğu belli zaten. Araçlar takviye yapılmadan çalışmıyor. Üşüdüğümüz belli zaten" dedi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10,1 olarak ölçülürken, Göle -17, Hanak -9, Damal -6, Posof -3, Çıldır -9 oldu.