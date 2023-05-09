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Ardahan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

Ardahan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

Güncel Haberler

Ardahan'ın Göle ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Çakıldere köyünde İmdat Çelik'ten (52) haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

Eve sağlık personelleriyle gelen ekipler, Çelik'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gazdan etkilenen Çelik'in eşi Nursel Çelik ise ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan Göle Güncel Haberler

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