Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Ardahan'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Ardahan'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ardahan'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. AA / Günay Nuh - Güncel Ardahan Güncel Haberler

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