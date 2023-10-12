Ardahan'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ardahan'da yapılan operasyonda bir otomobilin motor kısmında gizlenen 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ardahan'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir otomobilin motor kısmında 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Göle ilçesinde durdurdukları bir aracın motor kısmında gizlenen 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler buldu.

Gözaltına alınan sürücü Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.