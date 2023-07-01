Ardahan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hanak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelinin adresinde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirilmişti.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hanak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin silah kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hanak ilçesinde önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.A'nın adresinde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirilmişti.