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Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan bir kişi

Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan bir kişi

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında bir kişi gözaltına alındı. Hanak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli E.A'nın adresine operasyon düzenledi ve aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında bir kişi gözaltına alındı.

Hanak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda şüpheli E.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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