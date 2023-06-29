Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan bir kişi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında bir kişi gözaltına alındı. Hanak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli E.A'nın adresine operasyon düzenledi ve aramalarda ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.