Ardahan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Ardahan'da yapılan bir operasyonda takibe alınan şüpheli bir araçta yapılan aramada 5 adet tabanca, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ARDAHAN'da takibe alınan şüpheli bir aracı durduran polis, yapılan aramada kaput bölmesine saklanmış halde 5 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile fişekler ele geçirdi. Aracın sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı.

Göle ilçesinde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan şüpheliye ait aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, aracın kaput bölmesine gizlenmiş halde 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 5 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında silah kaçakçılığı suçu ile işlem başlatıldı.