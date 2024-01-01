Ardahan'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 230 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Ardahan'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Ardahan'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Aramada, gümrük kaçağı 230 paket gümrük kaçağı sigara ve bir miktar içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.