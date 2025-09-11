Haberler

Ardahan'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da meydana gelen şiddetli sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturarak vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, doluya yakalanan bazı kişiler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden yağan doluya yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Dolu bazı araçların üzerini beyaza bürüdü.

Bölgede yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
