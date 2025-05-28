Ardahan'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede doluya dönüştü. Havanın beyaza büründüğü kente, dolu taneleri park halindeki araçları kapladı ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilendi.

Kentte akşam saatlerine doğru başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Kısa süreli yağışın ardından etraf beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri dolu taneleriyle kaplandı.

Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, AA muhabirine, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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