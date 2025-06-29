Ardahan'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ardahan'da etkili olan sağanak yağış, yolların hasar görmesine ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Bazı evleri su basarken, AFAD ve diğer birimler olayın ardından köyde çalışmalara başladı.

Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve Göle ilçesinde akşama doğru başlayan sağanak nedeniyle yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü.

Şiddetli sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Olayın haber verilmesi üzerine başta AFAD olmak üzere ilgili birimler köyde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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