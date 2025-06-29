Ardahan'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve Göle ilçesinde akşama doğru başlayan sağanak nedeniyle yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü.

Şiddetli sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Olayın haber verilmesi üzerine başta AFAD olmak üzere ilgili birimler köyde çalışma başlattı.