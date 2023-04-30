Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'da şiddetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi.

Şiddetli rüzgar öğleden sonra kent merkezi ve Hanak ilçesinde etkili oldu.

Rüzgar, Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde Salih Topçu'ya ait samanlığın çatısını yerinden söktü.

Topçu, samanlığın çatısının rüzgar nedeniyle tamamen uçtuğunu ve kimseye zarar gelmemesinin kendileri için teselli olduğunu söyledi.

Hanak ilçesinde de bazı binaların çatıları hasar gördü.

Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.