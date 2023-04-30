Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Güncel Haberler

Ardahan'da şiddetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi.

Ardahan'da şiddetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi.

Şiddetli rüzgar öğleden sonra kent merkezi ve Hanak ilçesinde etkili oldu.

Rüzgar, Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde Salih Topçu'ya ait samanlığın çatısını yerinden söktü.

Topçu, samanlığın çatısının rüzgar nedeniyle tamamen uçtuğunu ve kimseye zarar gelmemesinin kendileri için teselli olduğunu söyledi.

Hanak ilçesinde de bazı binaların çatıları hasar gördü.

Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title