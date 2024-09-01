Ardahan'da Şiddetli Dolu Yağışı
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan-Kars karayolunu beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.
ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu, Ardahan- Kars karayolunu beyaza bürüdü.
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu, Ardahan- Kars karayolunu kar gibi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.