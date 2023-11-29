Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 19 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.

Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 16

ARDAHAN - Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu. Göle sıfırın altında 19 derece ile Ardahan'ın en soğuk ilçesi oldu.

Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 12,5 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 derece ölçüldü. Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu.

Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

"Ardahan merkez eksi 12,5, Göle eksi 19, Hanak eksi 12,3, Çıldır eksi 11,5, Damal eksi 18,7, Posof eksi 9."