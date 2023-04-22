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Ardahan'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti yapıldı

Ardahan'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti yapıldı

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Ardahan Vali Vekili Şahin Demir, kentteki şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ardahan Vali Vekili Şahin Demir, kentteki şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve beraberindekilerle, şehit aileleri ve gazilerin evlerine misafir oldu.

Aileler ve gazilerle sohbet eden Demir ile Acar, daha sonra Ardahan Gazi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Demir, burada yaptığı konuşmada, bu yıl bayramı buruk geçirdiklerini söyledi.

Bunun gibi günlerde şehit aileleri ve gazileri ziyaretin önemine işaret eden Demir, "Şehitlerimizi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha andık, anıyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. Allah bize bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Deprem bölgesindeki vatandaşımıza sabırlar diliyorum. Allah kendilerine kolaylık versin." diye konuştu.

Heyet, aynı binadaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle de sohbet etti.

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Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ramazan Bayramı Şahin Demir Ardahan Güncel Haberler

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