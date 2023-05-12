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Ardahan'da seçim için sandıkların kurulumuna başlandı

Ardahan'da seçim için sandıkların kurulumuna başlandı

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Ardahan'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı alanlarda sandıkların kurulumuna başlandı.

Ardahan'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı alanlarda sandıkların kurulumuna başlandı.

Kentte, vatandaşların oy verecekleri salonlarda hazırlıklar sürüyor.

Görevlilerce oyların kullanılacağı bazı okullardaki salonlarda sandıklar kuruldu, kabinler hazır hale getirildi, salon kapılarına sandık numaraları yazıldı.

Merkez 23 Şubat İlkokulunda yaklaşık 1200 seçmenin oy kullanacağı 5 sandığın kurulumu yapıldı.

Kent genelinde yaklaşık 67 bin seçmenin oy kullanacağı 339 sandığın kurulumunun yarın tamamlanması planlanıyor.

Ardahan Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

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