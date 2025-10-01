Haberler

Ardahan'da Şap Karantinası Sonrası Hayvan Sevkiyatları Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasının ardından hayvan sevkiyatları hızla artıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde son 20 günde yaklaşık 35 bin hayvan sevk edildi.

Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla başlayan hayvan sevkiyatları artarak sürüyor.

Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan kentte, 10 Eylül'de karantinanın sona ermesiyle yeniden hareketlilik başladı.

Besicilerin özenle yetiştirdiği hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere sevk ediliyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ceyda Sönmezoğlu, AA muhabirine, sevkiyatların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Son 20 günde yaklaşık 35 bin hayvanın sevk edildiğini belirten Sönmezoğlu, "Bugüne kadar büyükbaş hayvanda yaklaşık 530 sevkimiz var. Hayvan sayısı olarak da yaklaşık 20 bine tekabül ediyor. Daha çok sevklerimiz batı illerine Bursa, Kocaeli, o tarafa oluyor. Küçükbaşta da yaklaşık 70 sevkimiz de 14-15 bin hayvandan oluşuyor. Bunlar da genel olarak Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Bölgesi'ne gidiyor. Halihazırda hala tırlar kapıda bekliyor. Sevklerimizi yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalara devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir rahat nefes aldı! 300 kilo bomba yüklü deniz aracı imha edildi

Şehre rahat nefes aldıran patlama! Operasyonu askeri personel yürüttü
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.