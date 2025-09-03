Ardahan'da Şap Hastalığıyla Mücadelede Sona Yaklaşıldı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da hayvan sevklerinin önünün açılması için şap hastalığıyla mücadelede sona gelindi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde olduğu gibi şap hastalığıyla mücadele kapsamında hayvan pazarlarının kapatıldığı Ardahan'da yoğun çalışma yürütüyor.

Kentteki 367 bin büyükbaş hayvanın yüzde 70'ini aşılayan ekipler, şehir kırsalındaki aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayla, belde, köy ve mezralara giden ekipler, hayvan sevklerinin önünün açılması için kritik eşiği aştı ve çalışmalarda sona yaklaştı.

"Saha taramalarımızı ve dezenfeksiyon işlemlerimizi yaptık"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ali Cihat Toydemir, AA muhabirine, kentte şap hastalığının 10 Temmuz'da baş gösterdiğini ve o günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olduklarını söyledi.

Aşılamada yüzde 70'i aştıklarını, sevkiyatların normale dönmesi için vatandaşın kendilerine vereceği destek ile bir hafta 10 gün gibi kısa bir süreye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Toydemir, şunları kaydetti:

"Saha taramalarımızı ve dezenfeksiyon işlemlerimizi yaptık. Tüm köy ve mahallelerimizin saha taramaları tamamlanmış durumda. Son yapılan saha taramalarından sonra hızlı bir şekilde aşılama çalışmasına başladık. Şu anda ekiplerimiz aşı çalışmalarına devam ediyor. En kısa sürede yüzde 85'e ulaşarak, vatandaşlarımızın da desteğiyle hızlı bir şekilde pazarlarımızın açılmasını temenni ediyoruz."

Açıkyazı köyü muhtarı Serhat Polat da "Hayvanlarımız çok ağır bir şekilde bu sene şap geçirdi. Aşılamayı yaptıralım çünkü aşılamanın önemi çok fazla. Aşılama yapılan hayvanlar tekrardan şapa düşmüyor. Bundan dolayı da üreticilerimizin biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bir an önce aşılamamızı yapıp hayvan pazarlarının açılmasını istiyoruz." diye konuştu.