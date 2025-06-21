Ardahan'da Sahte Altın Satışı İddiasıyla 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da Sahte Altın Satışı İddiasıyla 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bir kuyumcuda sahte altın küpe satışı yapmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta ayrıca sahte altın takılar ve nakit para ele geçirildi.

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri bir kuyumcuda sahte altın küpe satılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada Ş.C'yi elindeki sahte altın küpeyi satmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Olaya ilişkin Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte altın küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.