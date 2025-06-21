Ardahan'da Sahte Altın Satışı İddiasıyla 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri bir kuyumcuda sahte altın küpe satılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada Ş.C'yi elindeki sahte altın küpeyi satmaya çalıştığı esnada yakaladı.

Olaya ilişkin Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte altın küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.