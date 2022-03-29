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Sahipsiz köpeklerin karda oyunu gülümsetti

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da iki sahipsiz köpeğin, güneşli havada kar üstündeki oyunu çevredekileri gülümsetti.

Ardahan'da iki sahipsiz köpeğin, güneşli havada kar üstündeki oyunu çevredekileri gülümsetti.

Kentte hafta boyunca etkili olan kar ve soğuk hava, yerini güneşli havaya bıraktı.

Milli Egemenlik Park'ında sahipsiz iki köpek, güzel havada kar üstünde uzun süre oyun oynadı.

Beyaz örtü üzerine uzanan ve daha sonra birbirlerini kovalayıp oyun oynayan iki sahipsiz köpeğin kar eğlencesi izleyenleri güldürdü.

Sahipsiz köpeklerin karda oyunu gülümsetti

Sahipsiz köpeklerin karda oyunu gülümsetti

Sahipsiz köpeklerin karda oyunu gülümsetti

AA / Günay Nuh - Güncel

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