Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca etkili olan sağanak, akşama saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yağışlar özellikle Ardahan-Artvin ve Göle ilçesi arasında etkisini sürdürüyor.