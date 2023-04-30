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Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor

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Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öğleden önce başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Dolunun etkili olduğu Ardahan'ın Yaylacık bölgesi beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, kentteki dolu yağışının sezonun başlangıcı olması nedeniyle tarım arazilerine zarar verecek durumda olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan Güncel Haberler

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