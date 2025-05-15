Ardahan'da Sağanak Sonucu Ahır Çöktü
Göle ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvandan 16'sı kurtarılırken, bir hayvan telef oldu ve 2'si yaralandı. Olay yerine AFAD ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak nedeniyle ahırın çatısı çöktü.
Dereyolu köyünde yaşayan Nurettin Ateş'e ait toprak damlı ahırın çatısı, yoğun yağış dolayısıyla çöktü.
İçeride bulunan 19 büyükbaş hayvan, çöken çatının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de yardımıyla hayvanların 16'sı kurtarıldı.
Olayda bir hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.