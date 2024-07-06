Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı
Ardahan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu, Bağdeşen köyünde yollar su altında kaldı ve ekili araziler zarar gördü. Ardahan-Ardanuç kara yolunda da su taşkınları yaşandı.
Ardahan'da sağanak nedeniyle yollar ve ekili alanları su bastı.
Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Bağdeşen köyünde derelerin taşması sonucu su altında kalan yollarda hasar oluştu, ekili araziler zarar gördü.
Ardahan- Ardanuç kara yolunun Bağdeşen köyü mevkisinde de su taşkınları oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın ardından ekipler köyde çalışma başlattı.