Ardahan'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, kent merkezinde bir evde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine söz konusu adreste arama yaptı.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve bu silahlara ait 29 fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ev sahibini gözaltına aldı.