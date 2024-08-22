Ardahan'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Ardahan'da bir evde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca ve 2 tüfek ile bu silahlara ait 29 fişek bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.
Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, kent merkezinde bir evde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine söz konusu adreste arama yaptı.
Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve bu silahlara ait 29 fişek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, ev sahibini gözaltına aldı.