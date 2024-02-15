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Ardahan'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

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Ardahan'da yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemi devam ediyor.

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde yapılan operasyonlarda T.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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