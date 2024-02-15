Ardahan'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı
Ardahan'da yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemi devam ediyor.
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, kent merkezinde yapılan operasyonlarda T.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.