Ardahan'da PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Y.D gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.