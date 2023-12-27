Ardahan'da PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Y.D gözaltına alındı.
Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.