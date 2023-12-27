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Ardahan'da PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

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Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Y.D gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ardahan PKK Güvenlik Terör Gözaltı Politika Güncel Haberler

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