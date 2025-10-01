Haberler

Ardahan'da Piknik Tüpü Patladı: Bir Yaralı

Ardahan'da Piknik Tüpü Patladı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bir apartman dairesinde yemek yaparken piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Ardahan'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Karagöl Mahallesi Nehir Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında S.Y.'nin yaşadığı dairede yemek yapıldığı sırada piknik tüpü patladı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı, evde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 3 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 3 mil uzağımızdalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'a bir kötü haber daha

Liverpool'a bir kötü haber daha
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.