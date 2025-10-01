Ardahan'da Piknik Tüpü Patladı: Bir Yaralı
Ardahan'da bir apartman dairesinde yemek yaparken piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.
Ardahan'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Karagöl Mahallesi Nehir Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında S.Y.'nin yaşadığı dairede yemek yapıldığı sırada piknik tüpü patladı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı, evde de hasar oluştu.