Ardahan'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 VD 314 ve 34 KZT 285 plakalı otomobiller, Kuzey Çevre Yolu'nun Ramazan Tabyası Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.