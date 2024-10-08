Ardahan'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 44 BC 363 ve 61 ADD 857 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.